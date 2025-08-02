Бубе Јаневска беше „свадбарка“ која ги собра сите честитки, можеби повеќе и од невестата?!

Водителката и презентерка на Канал 5 телевизија, убавата Љубица Бубе Јаневска, секојдневно ја гледаме на ТВ екраните со различни теми, во различни изданија… И содржински, ама и модни!

Гладечите најмногу ја препознаваат како презентер на вести, но одлично се снајде и во улогата на водителка на утринска програма.

Бубе деценија ипол е пред камерите, а во тој периодот студиото и појавувњето пред камери и станаа сосема пририродна средина.

Изненадување е кога ја гледаме во нешто поинакво светло од она професионалното, а овој пат таа неправи преседан на Фејсбук и објави фотографија каде е гостинка на свадба, ама поводот беше дупло убав и посебен – на Бубе и беше роденден.

-Роденденката денеска и свадбарка е, ама сака да ви се заблагодари од срце на сите што споделивте убави желби и мисли. Двојно да ви се врати убавината што ми ја посакавте. Бидете добри, смејте се, сонувајте и верувајте дека соништата се остваруваат бидејќи Универзумот е чудо, а нашиот ум е уште поголемо чудо, имајте љубов и разбирање за сите, и сè е прекрасно, напиша славеничката.

Жените не се прешуваат за бројот на годините, а бидејќи убавата водителка не сакаше да ги открие, нема да го сториме тоа ниту ние.

Оваа годинина познатата Бубе на вака весел ден, можеби доби повеќе честитки и од невестата- кога би би вброиле оние од социјални мрежи секако…

Среќен нека е!

фото:facebook/ Бубе Јаневска-Ивановска