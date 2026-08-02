Брутално деколте на Лена Маринковиќ: Ќерката на Гоца Тржан во центарот на вниманието

Ќерката на Гоца Тржан, Лена Маринковиќ, привлече големо внимание со своето издание на семејната прослава на која пристигнала заедно со мајка си и своето момче, фудбалер.

Лена сподели фотографии од прославата, на кои позира покрај својата мајка Гоца.

Двете биле елегантно облечени, но вниманието на следбениците особено го привлече стајлингот на Лена и нејзиното впечатливо деколте.

Сепак, еден друг момент особено ги заинтересира сите. Лена го фотографирала својот фудбалер-дечко како ѝ ја наместува сандалата во салата полна со гости. Фотографијата предизвика бројни реакции, а следбениците коментира дека Лена избрала вистински „шмекер“ и дека заслужува таков третман.

Гоца неодамна зборуваше и за односот со ќерката, откривајќи дека Лена уште од најрана возраст ја придружувала на настапите и на различни настани. Таа истакна дека сакала истовремено да биде присутна како мајка, но и да продолжи со својата кариера.

printscreen/instagram/lenamarincovic/tiktok