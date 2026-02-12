Бритни Спирс дефинитивно става точка на музичката кариера, а еден потег јасно го потврдува тоа

Американската поп-ѕвезда Бритни Спирс ги продаде правата за своите песни, објавија американските медиуми.

44-годишната пејачка, позната по хитови како „Toxic“ и „Oops!… I Did It Again“, ги продаде правата за својот каталог на музичката издавачка куќа Primary Wave, според The ​​Hollywood Reporter.

Спирс стекна светска слава кон крајот на 1990-тите, по објавувањето на нејзината дебитантска хит песна „Baby One More Time“.

За време на нејзината речиси 30-годишна кариера, пејачката објави серија поп-хитови како што се „Gimme More“, „Womanizer“, „Lucky“ и „I’m A Slave 4 U“.

Спирс и Primary Wave сè уште не одговорија на барањето за коментар.

„Никогаш нема да се вратам на музиката“

Во јануари 2024 година, пејачката изјави дека „никогаш нема да се врати во музичката индустрија“. Нејзината последна песна беше дует со Елтон Џон, објавена во 2022 година.

Primary Wave ги стекна и правата за имотот на Notorious BIG, Принс и Витни Хјустон.

Деталите за продажбата и точната цена на каталогот на Спирс не се објавени.

И познати уметници како Брус Спрингстин, Џастин Бибер, Џастин Тимберлејк и Шакира неодамна ги продадоа своите каталози.

фото:Instagram printscreen/