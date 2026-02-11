Брена загрижена за здравјето на синот Виктор: „Секогаш ми застанува кнедла во грлото кога…“

Синот на пејачката Лепа Брена, Виктор Живојиновиќ, во еден момент тежеше 163 килограми, што го промени со вежбање и промена на исхраната.

Се посвети на редовен тренинг, а сега објави фотографија од теретана на својот Инстаграм профил.

Носеше тренерка, бела маица и ремен околу половината за да не се повреди.

Сите забележаа дека Виктор ја совладал линијата, а коментарите за неговиот изглед се излеваат и сите велат дека тој е прв даса.

Да се ​​потсетиме дека Лепа Брена еднаш зборуваше за проблемот на Виктор со слабеењето

– Боба и јас секогаш правевме вечери кога децата беа мали, и затоа Виктор ја достигна бројката од 163 килограми. Многу страдав поради тоа! Ми беше толку тешко што плачев – призна пејачката и додаде:

– Секој пат кога ќе го погледнам, ми се стега грутка во грлото, а имаше само дваесет години. Се плашев дека ќе добие дијабетес – изјави Брена за српските медиуми.

фото:Instagram printscreen/lepabrenaa