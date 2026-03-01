Бреговиќ славеше роденден: Некои мислат дека е помлад, но еве колку години всушност наполни

Музичарот Горан Бреговиќ вчера, (22 март) 2026 година, го славеше својот 76-ти роденден.

Еден од најпознатите уметници од овие простори добива честитки од сите страни по овој повод, а многумина помалку запознаени, беа изненадени кога ќе слушнаа колку години има.

За време на својата повеќедецениска кариера, Горан Бреговиќ создаде бројни безвременски хитови кои ја одбележаа регионалната и светската музичка сцена.

Покрај музиката, тој инвестираше значаен дел од својата заработка во недвижности, па се проценува дека поседува имот вреден повеќе од 35 милиони евра низ целиот свет.

Во Белград, во елитниот Сењак, тој има луксузен имот, а дел од вилата ја издава под наем на компанија.

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

