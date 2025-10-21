Брадавиците ѕиркаат под латексот: Карлеуша какo Барбика 

Пејачката Јелена Карлеуша се облече во провокативен розов латекс фустан кој одговараше на нејзината боја на коса.

Јелена Карлеуша неодамна се појави на снимањето на „Пинкови ѕвезди“ во исклучително провокативно трико, а на главата имаше фризура во облик на зајачки уши.

Карлеуша овој пат успеа да ги импресионира сите со својот изглед, кој беше малку повоздржан од минатиот пат, но сепак провокативен.

Имено, овој пат пејачката носеше тесен, розов, латекс фустан кој беше целосно тесен за нејзиното тело. Карли не носеше градник под креацијата, па нејзините брадавици беа јасно видливи.

Јелена позираше заводливо и се вртеше, а сите се согласија дека пејачката изгледа како вистинска Барби во розов фустан и со розова коса.

Foto: printcsreen/instgaram/Jelena Karleuša