Бобан Рајовиќ одговори на коментарите од Дара Бубамара и жестоко возврати: „Многу пати зборува, а останува жива “

Пејачот Бобан Рајовиќ беше меѓу гостите на раскошната прослава по повод 18-тиот роденден на Андреј Ташковиќ, син на пејачот Вики Миљковиќ и музичарот Драган Ташковиќ Ташке.

По тој повод, Рајовиќ се потсети на своите музички почетоци и откри како Ташке му помогнал да ја започне својата кариера.

– Сопругот на Вики, Ташке, е главниот „виновник“ што го снимив мојот прв албум, тој еднаш ме советуваше да го снимам, кога бевме во Данска, додека јас сè уште живеев таму. Така дојдов во Белград, тогаш сè започна за мене – рече Бобан.

Тој додаде дека во тоа време немал доволно пари за целиот проект, но бил решен да успее:

– Ташке ми кажа колку пари треба да се сними албумот, во тоа време немав толку пари. Ги позајмив парите и го снимив – искрено рече пејачот. Тој се осврна и на коментарите на Дара Бубамара, која наводно изјавила дека неговите песни не се тешки за изведување.

– Таа рече дека моите песни не се тешки за пеење? Работата е кој го кажува тоа, а не што таа кажува. Таа кажува нешто многу пати и останува жива! Таа е моја голема пријателка. Дали тоа е за песната „Пироман“? И секој може да го пее тоа. Само нека, нека секој продолжи да ги пее моите песни! – рече Рајовиќ со насмевка.

Конечно, се осврна и на својот физички изглед, имено на фактот дека е ќелав:

– Што е лошо во тоа да си ќелав, горд сум на мојата ќелавост! Денес, секој може да направи трансплантација на коса, но не и јас!

Да потсетиме дека Андрија Рајовиќ, син на фолк пејачот Бобан Рајовиќ, наводно ја изневерил пејачката Зорана Миќановиќ. Пејачот во едно интервју изјавил дека никогаш не би сакал неговиот син да се ожени со пејачка.

Foto: printscreen/instgaram