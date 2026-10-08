Андријана Јаневска ќе настапи на 10-ти октомври во Прилеп

Прилеп ќе биде домаќин на уште една музичка вечер исполнета со празнична атмосфера. Во рамките на богатата програма по повод одбележувањето на 85 години од почетокот на Народното востание на македонскиот народ, на 10 октомври 2026 година во Прилеп ќе настапи познатата македонска пејачка, музичар и педагог, Андријана Јаневска.

Публиката ја очекува празнична вечер со прекрасна музика, многу емоции и атмосфера достојна за големиот јубилеј. Во рамките на прославата предвиден е и спектакуларен огномет над Прилеп. Организаторите ги повикуваат граѓаните од Прилеп, но и од цела Македонија, да бидат дел од одбележувањето на овој значаен датум и заеднички да ја прослават годишнината.

Настапот ќе се одржи на Камената бина на плоштадот „Александрија“, со почеток во 20:15 часот.