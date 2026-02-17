Андреана Чекиќ „растури“ со песната на Лејди Гага, никој не веруваше како звучи (видео)

Андреана Чекиќ е фолк пејачка која, судејќи според коментарите на социјалната мрежа X, го погрешила жанрот.

Пејачката Андреана Чекиќ ги освои срцата на публиката откако стапна на јавната сцена. Медиумите не ја поштедија кога стануваше збор за нејзиниот приватен живот, поточно за изборот на поранешен партнер, но таа беше поштедена кога стануваше збор за нејзиниот талент, за што сведочат бројните ангажмани на пејачката во земјата и странство.

Сепак, по години поминати на домашната јавна сцена, сите беа воодушевени кога ја слушнаа Андреана како пее поп-музика. Пејачката се појави во шоуто „Premijera“ кога го отпеа хитот на Лејди Гага „I’ll Always Remember Us This Way“ и ги покажа своите вештини.

ZAŠTO OVA ŽENA PEVA NARODNJAKE ?

Da mi je neko rekao da Andreana ovako lepo zvuči na engleskom ja mu ne bi verovao… Ma šaljemo mi Andreanu #pze26 pic.twitter.com/mKbmCqffZz

— Akilian Design (@DjaPomoran) February 16, 2026