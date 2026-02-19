Андреана Чекиќ проговори за загубата на бебето: „Не се расплакав, можеби и подобро“

Пејачката Андреана Чекиќ зад себего има бракот со Иван Миладиновиќ, кого го обвини за семејно насилство.

Сега таа се отвори за крајот на нејзиниот брак и моментот кога нејзиниот лекар ѝ кажа дека нејзиното бебе не се развива правилно и дека морала да ја прекине бременоста.

– Тоа беше со мојот поранешен сопруг. Плодот не се развил. Отидов на гинеколог, веќе беше очигледно дека срцето треба да чука таа недела. Го прифатив онакво какво што беше, сосема нормално. Моето прво прашање беше: „Добро, што се случува сега?“, ме интересираше тоа. Чудно. Од друга страна, кога ќе размислам за тоа, тој брак веќе не беше како што требаше тогаш. Да беше мојот брак како што требаше, веројатно ќе го сфатев многу потешко. Воопшто не ја сфатив таа неуспешна бременост тешко. Бог да ми прости, но буквално си помислив: „Добро, можеби подобро, можеби ова е знак. Што да се прави сега“. Имав тие прашања, за понатамошната постапка. После тоа не размислувам за тоа додека некој не ме праша, ниту тоа чувство се променило, ниту пак некогаш сум плачела за тоа. Можеби сум чудна жена – изјавила таа за „Адрија ТВ“.

Патем, Андреана еднаш открила дека била убедена дека нејзиниот сопруг бил неверен.

– Сакав прва да кажам дека се разведуваме, за да нема шпекулации во медиумите зошто раскинавме. Можам да кажам за себе дека сум добра личност, бидејќи секогаш се трудев да не повредам никого. Едно нешто што го направив погрешно по разводот беше што продолжив да работам со него и дека го оставив да живее со мене додека не го среди својот стан, но дури сега сум свесна за тоа. Не можам да го обвинам, бидејќи секој прави најдобро што може – рекла Андреана тогаш.

фото:instagram printscreen/andreanacekic