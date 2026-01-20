Анастасија „пресече“, а Цеца ја поддржа: „Вам ви треба стручна помош!“

Анастасија Ражнатовиќ по ново Гудељ, се огласи на социјалните мрежи со силна и директна порака која веднаш го привлече вниманието на јавноста. Без да именува конкретни луѓе, пејачката го искажа своето мислење преку остар текст.

Нејзините зборови предизвикаа бројни реакции, а многумина се прашуваа до кого всушност се упатени.

– Едностраниот конфликт е ментален проблем. Луѓето ќе создадат проблеми со луѓе кои воопшто не размислуваат за нив, и тоа само од несигурност. Ќе ве гледаат, опсесивно ќе се занимаваат со вас, ќе шират озборувања, ќе се натпреваруваат, ќе ве боцкаат, ќе го анализираат секој ваш потег и на крајот ќе провоцираат, а потоа ќе имаат дрскост да одат уште подалеку во лудило и ќе почнат да прават чудни, злобни работи, да измислуваат афери и приказни кои немаат никаква врска со животот само за да ве натераат да извикате негативна реакција. И ако се осмелите да реагирате, тој ќе се однесува како вие да сте таа што започнала сè. Ви треба стручна помош. Помогнете си себеси ако не е предоцна – напиша Анастасија, а нејзината мајка, Цеца Ражнатовиќ, исто така ги објави зборовите на нејзината ќерка на својот Инстаграм профил.

– Се запознавме преку пријатели, на почетокот се погоди. Ми се допаѓа сè кај него, засега сè е во ред – рече Анастасија без да открие премногу детали.

– И двајцата сме јавни личности, разбираме што ги интересира медиумите, нормално го прифаќаме тој факт. Тој не е љубоморен, нема причина да биде. Секако ќе има притисок, но ако нешто е како што треба, ништо не може да го уништи – истакна таа.

фото:Instagram printscreen/raznatovicanastasija