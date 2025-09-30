Ана Николиќ свесна за своето непрофесионално однесување: „Се’ се распаѓа околу мене“

Ана Николиќ не се појави на настапот што го закажа за сабота во еден клуб во Посушје, а сега го објави настанот за да упати јавно извинување до својата публика.

Како што истакна, таа беше спречена да работи бидејќи веќе некое време нема услови за тоа.

– Должам големо извинување до сите што работат во тој клуб. Многу ми е жал и се надевам дека ќе го разберете моето непрофесионално однесување. Повеќе не можам да работам бидејќи немам логистичка поддршка. Имам дефект на системот. Се надевам дека ќе го направиме тој концерт кога ќе направам нормален и стабилен тим. Им упатувам големо извинување и на мојата публика со ветување дека ќе ги обесштетам за сè – напиша Николиќ на својот Инстаграм.

фото:Instagram printscreen/ ananikolicofficial