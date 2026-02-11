Ана Николиќ без милост за скандалот со Милица Тодоровиќ: „Од каде потребата за глумење жртва?!“

Пејачката го (ре)објави видеото на Милица, жестоко коментирајќи ги постапките на сопругата на нејзиниот партнер.

– Што велите за малку човечност? „Дамата“ го знаеше сето ова пред еден месец, прашувам, зошто сега овој перфиден подмолен чин на „жртва“? – напиша таа.

Додека многу јавни личности ја поддржаа, имаше и такви кои остро ги критикуваа нејзините постапки, меѓу нив и старлетата Сенада Нуркиќ, попозната како Маца Дискреција.

– Знам дека, момчето на Милица Тодоровиќ е во брак. Не е првпат да биде со оженет маж. Оние кои се навикнати да се е*ат со оженети луѓе, за нив е како добар ден. Тие се најголемите кретени, сè се прави денес за пари, за да се добие алиментација, бидејќи се неспособни. Снимав филм со оженет маж, но не бевме во врска, само еднаш се п*еснавме. Но, не би била со него во животот ако ми направи дете. Би абортирала. Дури и случајно да забременам со оженет маж, би абортирала – рекла Маца Дискреција.

