Ана Ивановиќ го запали интернетот со своето „Вимблдон издание“: Овој пат не е во бикини туку во тесен фустан

Ана Ивановиќ не сакаше да го пропушти овогодинешниот Вимблдон, а со своите следбеници сподели стајлинг посветен специјално на овој турнир.

Поранешната тенисерка Ана Ивановиќ често привлекува внимание кон себе со своите објави на социјалните мрежи, а кога се појавува на некој од големите тениски турнири, секогаш ги воодушевува своите следбеници. Дури и по разводот од Бастијан Швајнштајгер, Ана стана поактивна на Инстаграм, на општо задоволство на сите нејзини обожаватели.

На нејзините објави доминираат оние за патувања, но има и внимателно одбрани модни изданија, како ова најново што го избра за Вимблдон. „Бидејќи деталите го прават целиот изглед. Инспирирани од Вимблдон“, напиша поранешната најдобра тенисерка во светот.

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Ана за пригодата избра бело здолниште со шлиц, кој го искомбинира со бела кошула. Пораката на оваа боја е јасна, со оглед на тоа дека ова е „бел спорт“ и сите тенисери на овој турнир мора да го почитуваат тоа.

За да ја разбие монотонијата, убавата Србинка се одлучи за впечатливи зелени сандали со ременчиња, а зелената огрлица го даде последниот збор.

Ана Ивановиќ уште еднаш покажа дека, покрај спортот, е многу добра и во модата, што го потврдуваат сите пофални реакции под нејзините фотографии.