Ана Бекута го даде својот суд за доаѓањето на Дара Бубамара во „Ѕвездите на Гранд“

Пејачката Ана Бекута е подготвена за спектакл во Сава Центарот што ќе се одржи на 9 септември.

И додека ѕвездата на народната музика нетрпеливо чека радосен ден, Бекута за српски Ало реши да зборува за членовите на жирито на музичкото натпреварување „Ѕвезде Гранда“, кои ги напуштија своите места, додека таа, заедно со Цеца Ражнатовиќ, Александар Милиќ Мили, Ѓорѓе Давид и Снежана Ѓуришиќ, остана за да им даде шанса на младите таленти за музички успех.

– Што се однесува до Марија, Босанaц и Вики кои го напуштија музичкото натпреварување, меѓу нас нема „лоши момци“, ние сме во добри односи и сум во контакт со некои од нив – изјави Ана Бекута за Ало.

Со оглед на тоа што пејачката Дара Бубамара пристигна како засилување за музичкото шоу, нејзината постара колешка не штедеше пофални зборови.

– Дара е одлична, ќе се снајде добро во улогата на ментор, сигурна сум во тоа – рече музичката ѕвезда и истакна дека благодарение на покојниот Саша Поповиќ, натпреварот „Ѕвезде Гранда“ го доживеа врвот на популарноста, бидејќи Сале сè држеше и планираше.

фото:Instagram printscreen/anabekuta1