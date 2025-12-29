Александра Пријовиќ за прв пат ја покажа својата ќерка и прослави десет години љубов со сопругот

Познатата пејачка објави семејна фотографија на која му се заблагодари на својот сопруг за десетте години љубов, од кои добија две деца.

Популарната српска пејачка Александра Пријовиќ сподели исклучително емотивна семејна фотографија на својот Инстаграм профил, а воодушеви стотици илјади свои следбеници со трогателната сцена и пораката до својот сопруг Филип Живојиновиќ.

На емотивната фотографија, Александра позира во прегратката на својот сопруг Филип, додека со љубов го гледа нивниот син Александар кој нежно ја бакнува својата новородена сестра. Фокусот е на малата Арија, најновиот член на семејството, кој мирно спие, а ова е и прв пат пејачката да ја покаже пред јавноста. Заедно со оваа идилична сцена, Пријовиќ напиша кратка, но моќна порака за да ја одбележи десетгодишнината од врската со својот сопруг: „Пред 10 години почнавме како двајца. Денес сме четири. Ти благодарам за 10-те најубави години.“

Фотографијата беше пречекана со голем ентузијазам, а коментарите се наредија за неколку секунди. Пораки како „Прекрасно“, „О, Боже“ и безброј срца го исполнија просторот под објавата.

Foto: Instagram/Aleksandra Prijović