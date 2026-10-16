Александра Младеновиќ откри што ѝ пречи кај мажите: „Сакаат домаќинка, наместо пејачка“

Пејачката Александра Младеновиќ неодамна имаше настап во еден ресторан, при што зборуваше и за приватниот живот и за своите планови.

Александра вредно работи и важи за една од најбогатите на естрадата. Како што призна, внимателно штеди и ги вложува парите бидејќи не планира да се занимава со пеење до крајот на животот.

– Не, не, никогаш, никогаш! Внимателно штедам. Не би сакала да зборувам за тоа, но се пишува затоа што не планирам да пеам 100 години, туку сакам да уживам во животот.

Нејзина желба е да се оствари и како мајка, а призна дека тој инстинкт го чувствува одамна.

– Таа желба се појави одамна, уште кога се родија моите внука и внук, пред десетина години. Но засега сè е залудно.

Кога станува збор за љубовта, таа одлучила да ѝ ја препушти на судбината.

– Љубовта не се бара, таа се случува. Едноставно, ми треба партнер кој постојано ќе биде покрај мене, и кога е добро и кога е лошо. Сите се тука на почетокот, кога сè е прекрасно, но кога нешто ќе тргне наопаку, сите се разбегуваат. Тоа не ми одговара. Мене ми треба маж што навистина ќе биде маж, вистински маж.

Нејзиниот поранешен партнер Исак Шабановиќ неодамна изјави дека „би размислил дали би ѝ се јавил“, но Александра не покажува негативни чувства кон него.

– Воопшто не размислувам за него, ниту за неговите одговори, искрено. Му посакувам сè најдобро и тоа е сè. Не сум гледала, ниту сум читала што изјавил, но во секој случај му посакувам сè најдобро. Од срце, јас немам таква негативна енергија каква што тој покажа. Немам никаква омраза кон него. Човечки е да се прости, но не и да се заборави. Сепак, некако им простив на сите и најдов мир во срцето.

Таа призна и дека е многу тешко да се најде партнер кој нема да ја гледа низ призмата на медиумското внимание.

– Тешко. Многу тешко. Не станува збор за тоа дали е со мене поради мене, туку сите на почетокот се заљубуваат во тебе, а на крајот сакаат да те менуваат – наместо пејачка, да бидеш домаќинка. Некои дури се обидуваа и да се пробијат во медиумите преку мене.

Медиумите шпекулираат дека Александра за новогодишната ноќ ќе заработи 40.000 евра, но таа истакнува дека реалноста е поинаква.

– Малку напишале! Леле, навистина не би зборувала за цените. Не одат сите пари кај мене, дел добиваат и мојот менаџмент и мојот бенд. Имам многу луѓе и голем тим, така што не останува сè за мене. Што и да напишале, на крајот, кога ќе се вратам од настапот и ќе им ги поделам парите на сите, мене ми останува нешто незначително. Но, нема врска. Најважно е јас да бидам задоволна, публиката да биде задоволна, а вложувањето во бендот и целиот тим е инвестиција во мојата подобра иднина.

Сепак, на Александра не ѝ се потребни многу пари за да го помине месецот.

– Луѓе, па јас сум дете од село! Секогаш имам што да јадам. Од дома ми носат домашна храна. Јас сум многу слабичка и јадам навистина малку. Би можела нормално да живеам, да ги платам сметките и секогаш да имам што да јадам. Не сум некоја што постојано ќе измислува и ќе се премислува. Знам сè да готвам! Генерално, важно ми е да имам пари за сметките, а за храната секогаш ќе се снајдам бидејќи сум дете од село и секогаш имам домашна храна.

foto: printscreen/instagram/aleksandra_mladenovic_