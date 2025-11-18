Александра Младеновиќ ќе купува стан во Дубаи: „Toa e моја голема желба“

Пејачката Александра Младеновиќ одлучи да купи имот во Дубаи. Неодамна се врати од Обединетите Арапски Емирати, каде привлече внимание во бикини, а следниот период планира да го посвети на потрагата по идеален стан.

– Се чини дека на Александра ѝ цветаат рози… Таа заработува повеќе, отвори YouTube канал, купи скап „Мерцедес“, а сега размислува да купи убав стан во Дубаи. Одамна вели дека овој имот е нејзина желба, но не по секоја цена. Чекаше сите парчиња да се смират и таа детално да испланира – открива извор близок до пејачката за Блиц и додава:

– Искористи неколку слободни дена, ги спакува куферите и се упати кон Дубаи, каде што ја пречекаа пријатели. Малку уживаше и се забавуваше, а малку разгледуваше и луксузни имоти. Не брза, па има време да размисли за оваа инвестиција, да ја избере идеалната локација, зграда што ѝ се допаѓа и квадратура што ѝ одговара. Во Дубаи, можностите се речиси неограничени.

Сепак, таа моментално не размислува за преселба во Емирати.

– Нејзиното семејство и пријателите се во Србија, а нејзината кариера е таму. Таа сега е на својот врв, резервирана со месеци однапред. Нема желба да се пресели, но сака да оди во својот стан и да ужива во него кога ќе посака – заклучува изворот.

Во оваа пригода, се огласи и пејачката.

– Стан во Дубаи е моја голема желба и работам на тоа да ја исполнам. Кога ќе ја остварам, дефинитивно ќе ви кажам – рече Александра.

фото: printscreen/instgaram