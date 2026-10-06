Александра Јанева само што стартуваше со настапи откако стана мајка, поради здравствени причини беше приморана да откажува тезга

Животот на естрадата често изгледа гламурозно, блескаво и совршено спакуван во неколку секунди на социјалните мрежи.

Но, зад сцената, кога рефлекторите ќе се изгаснат, музичките ѕвезди се соочуваат со истите човечки предизвици како и сите нас.

Токму тоа ни го докажа една од нашите најдобри вокали, поп-пејачката Александра Јанева, која по породувањето на крајот на месец мај, кога на свет ја донесе ќерката Тина, реши брзо да ѝ се врати на својата љубов – настапите во живо и дружењето со публиката.

Сепак, темпото кое го наметнуваат естрадните обврски паралелно со обврските околу новороденче, знае да си го земе својот данок. Пред само неколку дена, фановите на Александра беа изненадени од нејзината искрена објава на Инстаграм, каде таа откри дека е принудена да го откажа својот закажан настап.

Со многу емоции и професионалност, пејачката јавно им се извини на сите кои со нетрпение ја очекуваа.

„Драги мои, многу ми е жал што поради здравствени причини морам да го откажам вечерашниот настап во @artterrazza. На сите прекрасни луѓе, фанови и гости кои направивте резервација и го наполнивте локалот до последно место – едно огромно ИЗВИНИ. Но, не сакам оваа вечер да остане без добра музика и забава! Од срце сакам да му се заблагодарам на мојот драг колега кој веднаш ми излезе во пресрет и за вечерашната забава ќе се погрижи заедно со неговиот бенд. Ви благодарам на сите за разбирањето и се надевам дека многу брзо ќе се видиме на истото место, некој нареден датум – живи, здрави и со уште повеќе енергија! Ве гушкам!“ – напиша Александра на своето Инстаграм стори.

За среќа на нејзините многубројни обожаватели, овој здравствен аларм очигледно бил само краткотрајно исцрпување и сè поминало во најдобар ред. Александра брзо ги наполни батериите, закрепна и веќе го најави својот следен голем чекор за враќање на сцената. Па така, новата средба со публиката е веќе официјално закажана за 10 октомври.

Да се биде мајка на неколкумесечно бебе е најубавата, но воедно и најисцрпувачката улога во животот. Кога на тоа ќе се додадат доцните вечерни настапи, патувањата од град во град, гласната музика и непроспиените ноќи поминати помеѓу микрофонот на сцена и лулката дома, јасно е дека балансот е вистинско уметничко дело.

фото:instagram printscreen/aleksandrajanevaofficial/@efremov_photography/Gemini(AI)