Александра Бурсаќ бара помош: Пејачката има проблем со новороденчето

Пејачката Александра Бурсаќ пред 15 дена роди ќерка, која таа и нејзиниот партнер Стеван Секулиќ ја крстија Касија.

Сега таа се огласи на социјалната мрежа Инстаграм и побара совет од своите следбеници.

Имено, ќерката на Александра Бурсаќ има грчеви, а таа ги праша мајките на интернет што најмногу им помогнало со тој проблем.

– Мајки, едно прашање за вас. Што најмногу ви помогнало со грчевите? А денес, ако дадеме една капка и не делува, можеме ли да пробаме други? – напиша таа.

Александра потоа објави фотографија од клиниката, на која Стеван го држи бебето во рацете.

фото:Instagram printscreen/bursacaleksandra_official