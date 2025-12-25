Александра Бурсаќ бара помош: Пејачката има проблем со новороденчето

Пејачката Александра Бурсаќ пред 15 дена роди ќерка, која таа и нејзиниот партнер Стеван Секулиќ ја крстија Касија.
Сега таа се огласи на социјалната мрежа Инстаграм и побара совет од своите следбеници.
Имено, ќерката на Александра Бурсаќ има грчеви, а таа ги праша мајките на интернет што најмногу им помогнало со тој проблем.
– Мајки, едно прашање за вас. Што најмногу ви помогнало со грчевите? А денес, ако дадеме една капка и не делува, можеме ли да пробаме други? – напиша таа.
Александра потоа објави фотографија од клиниката, на која Стеван го држи бебето во рацете.
фото:Instagram printscreen/bursacaleksandra_official