Внуката на пејачката Ана Бекута, Соња Полиќ, е активна на социјалните мрежи, каде што привлекува големо внимание, особено на TikTok.

Токму таму Соња објави видео и откри која пејачка би сакала да ја чуе на својата свадба. Иако многумина би помислиле дека тоа ќе биде нејзината баба на Ана Бекута, изборот падна на поп-ѕвездата Наташа Беквалац.

Соња се сними себеси како пее песна од новиот албум на Наташа Беквалац „Гола“, а додаде и порака на која се пошегува.

– Ако Ната го отпее ова на мојата свадба, се плашам дека ќе ѝ го дадам и мажот – напиша убавата Соња, предизвикувајќи многу коментари.

Ана Бекута често нагласува дека нејзините внуци Бранко и Соња се нејзина најголема гордост и најскапоцениот дел од нејзиниот живот.

Иако не се занимаваат со јавна работа и ретко се појавуваат во медиумите, внуката на Бекута, Соња, е доста активна на социјалните мрежи, особено на Тик Ток, каде што ја следат неколку илјади луѓе.

фото: printscreen/instgaram/tiktok