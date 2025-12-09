„Ајде дома, седи и пиј кафе“ – Миле Китиќ им порача на колегите да се пензионираат

Пејачот Миле Китиќ зборуваше за публиката, за своите настапи и откри дека неговите колеги Шемша Суљаковиќ и Кемал Маловчиќ стареат.

Пејачот, кој изненади со објавата дека се жени по трет пат, не криеше дека е среќен што публиката од помладата генерација доаѓа на неговите настапи, но и дека верува дека ако некој го издава гласот, треба да го остави микрофонот.

– На моите концерти присуствуваат 18, 19-годишници, луѓе на мои години доаѓаат во 60-тите, 70-тите години, но јас бев храбар, дури и во музиката. Тоа ме одржа. Јас сум најрелевантен во областа од мојата генерација. Има колеги кои повеќе не можат да пеат, да излезат на сцена, грлото им е болно. Ајде, брате, оди дома, седни и пиј кафе. Но, ако можам, ако луѓето се задоволни и публиката доаѓа. Зошто не би? И сум здрав. Еве го Мишо Ковач кој повеќе не може човекот, но сепак го сакаат – рече Миле, кој неодамна имаше голем концерт.

Тој се осврна и на своите колеги Шемса Суљаковиќ и Кемал Маловчиќ, и откри во колку лоша состојба се.

– Шемса и Кемал Маловчиќ се мои пријатели. Кемал е веќе во лоша состојба, Шемса малку се мачи. Кога ќе стигнам до таа состојба, ќе се пензионирам. Штом ќе излезам на сцената и ќе почувствувам дека не можам, се пензионирам – призна пејачот за Блиц.

Foto: print screen/Instagram/milekitic