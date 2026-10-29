Адријан Гаџа со својата понежна половина до себе собра тон комплименти – сите коментираат каква убавица е тазе породената сопруга

Познатиот поп-пејач Адријан Гаџа, кој веќе подолг период е посветен на својот успешен угостителски бизнис во Скопје, ужива во најубавото и најважно поглавје од својот приватен живот.

Иако со години ја чуваше својата приватност подалеку од медиумите, Адријан сега со гордост и неизмерна среќа ја покажува својата избраничка Сидорела Даути.

Парот неодамна присуствуваше на свечен настан во елегантно издание, а фотографиите кои осамнаа на профилите на Гаџа, веднаш станаа хит на социјалните мрежи.

Облечени во усогласени, софистицирани црни комбинации — Адријан во класичен елегантен костум со елек, а Сидорела во атрактивен црн свечен фустан, двојката се покажаа во впечатливо и хармонично издание.

Она што особено предизвика лавина од позитивни коментари и комплименти е неверојатната убавина и линија на Сидорела. Обожавателите не штедат пофални зборови за нејзиниот изглед, особено потенцирајќи дека изгледа прекрасно, свежо и зрачи со посебна енергија, иако само пред неколку месеци стана мајка.

За потсетување, парот ја круниса својата љубов со брак во февруари оваа година, а на 8 мај нивната среќа се дуплираше кога го дочекаа своето прво дете.

Пејачот неодамна сподели и неколку слатки моменти од домашната атмосфера каде што ужива во татковството со својот петмесечен син, докажувајќи дека семејната идила целосно му годи.

Судејќи по широките насмевки и погледите полни со љубов, Адријан и Сидорела навистина ја живеат својата бајка.

фото:facebook/ Adrijan Gaxha