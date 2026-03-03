5 едноставни совети кои можат да ви помогнат со алергии

За многу луѓе, течењето на носот и солзењето на очите како реакција на поленот значат постојано посегнување по марамчиња и антихистаминици. Сепак, постојат неколку едноставни начини за ублажување на овие исцрпувачки симптоми.

Се проценува дека околу 40 проценти од населението во Европа има алергии на полен, додека кај нас приближно 10 проценти од граѓаните се справуваат со овие проблеми. Исто така, често се споменува дека инциденцата на алергии се зголемува, а за тоа има и причина. Доц. д-р Барбара Стјепановиќ, дипломиран инженер, од Одделот за животна и работна средина на НЗЈЗ „Д-р Андрија Штампар“ ги опиша алергиите како болест на модерното време.

„Во текот на изминатите 50 години, инциденцата на алергиски заболувања значително се зголеми на глобално ниво, особено во развиените земји – каде што тие влијаат на 1 од 4 жители. Ова е поврзано со сè почестото загадување на воздухот и зафатениот начин на живот“, рече таа, додавајќи дека алергиите можат да се појават во секое време од животот.

Но, како можете да се заштитите за време на сезоната на алергии или барем да ги ублажите симптомите што ги предизвикуваат?

Следење на прогнозата за полен

Покрај лековите, чија употреба е индивидуална, Стјепановиќ нагласи дека е важно да се следи движењето на алергените од полен.

Во одредени случаи, избегнувајте престој на отворено.

Потребно е да се избегнува излегување на отворено во сончево и ветровито време, бидејќи нивоата на алергени се повисоки отколку веднаш по дождот. Доколку мора да излезете надвор, Стјепановиќ советува носење шапка и очила за сонце во текот на денот. Очите често може да чешаат и да поцрвенат како одговор на поленска треска, па затоа таквата заштита е неопходна. Капките за очи наменети за ублажување на алергиите можат да помогнат и кај суви, иритирани и солзечки очи.

Откако ќе си дојдете од надвор, треба да се истуширате

Ако сте биле надвор, Стјепановиќ рече дека дефинитивно треба да ги измиете рацете, да се истуширате, што вклучува миење на косата и да облечете чиста облека. Туширањето ефикасно ќе го измие поленот што се задржал на вас по престојот надвор.

Држете ги прозорците затворени

Стјепановиќ нагласи дека не треба да ги проветрувате просториите кога концентрацијата на полен е висока надвор. Меѓутоа, ако поленот стигнал до вашиот простор, редовното усисување и бришење прашина со влажна крпа може да помогне во отстранувањето на поленот.

Грижа за домашни миленици

Доколку имате домашни миленици, не заборавајте да ги четкате. „Домашните миленици се одлични собирачи на полен, кои потоа го внесуваат во нашите животни простори“, истакна Стјепановиќ.

извор:попара.мк

фото:freepik