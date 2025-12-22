3 пози за огномет во спалната соба

Освежете го вашиот сексуален живот со овие три пози што гарантираат заеднички оргазам, а партнерот ќе полуди по вас како на почетокот на врската.

Водењето љубов е нешто во што секој маж ужива, но ако сами иницирате секс и предложите нови, интересни пози, се обложуваме дека тој сосема ќе полуди по вас.

На креветот или фотелјата

За оваа поза, треба да седнете на работ од креветот или фотелјата и да го повлечете задникот преку работ, потпирајќи ги стапалата на подот, а вашиот партнер треба да клекне пред вас, поточно помеѓу вашите нозе. Тој е оној што го диктира темпото и силата.

На стол

Вашиот партнер седи на столот со задникот спуштен многу ниско на него. Вие седите во неговиот скут и се потпирате со рацете на неговите нозе. Во оваа поза, вие сте доминантни и го диктирате темпото со движењата на вашето тело, додека вашиот партнер нежно ве крева со рацете.

На грб

Тој лежи на креветот, со нозете малку раширени и испружени. Вие седите врз него со грбот свртени кон него. Тој се потпира на нозе на своите стапала со свиткани нозе во колената, но и на дланките покрај неговите гради. И во оваа поза, вие го диктирате темпото, а мажот ги раширува и ги собира нозете по желба.

