3 најчести женски сексуални фантазии! Многу ги сакаат, но се срамат да го признаат тоа

Најчесто жените не ги споделуваат своите сексуални фантазии со партнерите, тоа го потврдила и една онлајн анкета во која жените откриле што би сакале да пробаат во кревет.

Секс пред огледало

Нема човек кој барем еднаш во животот не се запрашал како изгледа додека води љубов. Токму затоа идејата за секс пред огледало е толку примамлива. Погледот кон партнерот е возбудлив, но уште повозбудлив може да биде погледот кон страсното „соединување“.

Доминација

Митот за тоа дека жените сакаат да бидат пасивни за време на интимните моменти е нешто што треба да го заборавите. Припадниците на женскиот пол и тоа како сакаат да доминираат во кревет.

Секс со врзани очи

Превезот на очите ќе ја спречи предвидливоста на интимните моменти. Кога не гледате и не знаете на кој дел од вашето тело ќе слета бакнежот или допирот на вашиот партнер, сите сетила ќе ви бидат во состојба на интензивно исчекување.

извор:попара.мк

фото:freepik