Александар Ицов повторно во студио – наскоро ново музичко изненадување

По една од своите најуспешни сезони, исполнета со бројни настапи, признанија и незаборавни свадбени веселби, маестро Александар Ицов не запира. Напротив, периодот по летните ангажмани го користи за она што најдобро го знае – создавање нова македонска инструментална музика.

Со звуците на армониката, кавалот, гајдата и тапанот, Ицов и оваа година беше неизоставен дел од најубавите семејни прослави низ Македонија, потврдувајќи дека важи за еден од најбараните инструменталисти на домашната музичка сцена. Публиката уште еднаш покажа дека неговите ора и авторски композиции се синоним за добра атмосфера, традиција и врвен музички квалитет. Но, наместо заслужен одмор, Ицов повторно влезе во студио, каде што интензивно работи на своето најново авторско оро. Иако деталите засега внимателно се чуваат во тајност, според информациите со кои располагаме, станува збор за проект кој треба да претставува вистинско музичко изненадување за сите љубители на македонскиот мелос.

Новото оро наскоро ќе ја доживее својата премиера, а ќе биде и дел од вториот студиски албум на Александар Ицов. На него ќе се најдат повеќе нови инструментални композиции, создадени во негов препознатлив стил – спој на македонската традиција, виртуозната изведба и современиот музички пристап. Со овој проект, Ицов уште еднаш покажува дека останува доследен на својата мисија – да ја негува македонската инструментална музика, но и да ѝ даде нова свежина преку современи аранжмани и оригинални авторски дела.

Доколку најавите се остварат, љубителите на народната музика наскоро ќе добијат уште едно оро кое има потенцијал да стане неизоставен дел од свадбените веселби, концертните настапи и репертоарот на многу музичари.

Со нетрпение се очекува официјалната промоција, а едно е сигурно – Александар Ицов повторно подготвува музичка приказна која ќе ја продолжи неговата успешна авторска кариера и ќе остави нов белег на македонската инструментална сцена.