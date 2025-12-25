Ѕвездата на филмот „The Lion King“ пронајдена мртва

Поранешната бродвејска детска актерка, Имани Диа Смит, позната по улогата на младата Нала во мјузиклот „The Lion King“, била пронајдена мртва во семејната куќа во Едисон, во сојузната држава Њу Џерси, на 21 декември.

Според наводите на Обвинителството на округот Мидлсекс, полицијата примила повик на бројот 911 по пријава за напад во куќа на авенијата „Grove Avenue“. По пристигнувањето на местото на настанот, полициските службеници ја затекнале Смит со тешки повреди од убоди со нож. Таа била пренесена во болницата „Robert Wood Johnson University Hospital“, каде што била констатирана смрт.

Imani Dia Smith, former Broadway child actress best known for her role as Young Nala in Disney’s The Lion King, has sadly passed away at the age of 25. pic.twitter.com/GwtO1PEsoX — The DisInsider (@TheDisInsider) December 24, 2025

Официјалните лица навеле дека инцидентот не бил случаен и дека жртвата и осомничениот меѓусебно се познавале.

Во вторник, 23 декември, бил уапсен Џордан Д. Џексон-Смол (35), партнерот на настраданата актерка. Тој е обвинет за убиство од прв степен, загрозување на благосостојбата на дете од втор степен, како и за незаконско поседување оружје и поседување оружје за незаконски цели. Во моментов се наоѓа во притвор и го чека рочиштето за притвор. Обвинителството нагласи дека осомничениот се смета за невин додека неговата вина не се докаже со правосилна пресуда.

По нејзината смрт, семејството преку „GoFundMe“ кампања, која ја организирала нејзината тетка Кира Хелпер, соопшти дека Смит зад себе оставила тригодишен син, како и родители и браќа.

Во објавата се наведува дека Смит била „весела, полна со љубов и исклучително талентирана личност“, и дека нејзината улога во „The Lion King“ ја одразувала радоста и креативноста што ги внесувала во својата работа.

