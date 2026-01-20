Зошто треба да поминуваме повеќе време на дневна светлина?

Во текот на зимата, кога деновите се пократки и посиви, многу луѓе поминуваат повеќе време во затворен простор, па затоа се помалку изложени на дневна светлина. Нова студија за луѓе со дијабетес тип 2 покажа дека поминувањето време на дневна светлина може да има неочекувани здравствени придобивки – дури и во постудените месеци.

Детали за студијата

Истражувачи од Универзитетот во Женева, Универзитетските болници во Женева, Универзитетот во Мастрихт и Германскиот центар за дијабетес спроведоа студија на 13 постари лица со дијабетес тип 2. Студијата, објавена во списанието Cell Metabolism, беше спроведена под исти услови за живот, при што учесниците прво беа изложени на природна дневна светлина, а потоа на вештачко осветлување.

Резултатите покажаа дека природната светлина носи голем број придобивки. Учесниците имаа постабилни нивоа на гликоза во крвта, без големи дневни флуктуации. Тие исто така забележаа подобрувања во оксидативниот метаболизам на мастите, што значи дека телото ги користи мастите поефикасно како извор на енергија. Покрај тоа, беа измерени малку повисоки нивоа на мелатонин, хормон кој игра клучна улога во регулирањето на спиењето и будноста.

Иако студијата е спроведена на мал број учесници и траела релативно кратко време, тоа е првиот директен доказ дека природната дневна светлина има корисен ефект врз метаболичкото здравје на луѓето со дијабетес тип 2 во споредба со вештачкото осветлување.

Јорис Хоукс, ко-водечки автор на студијата и вонреден професор на Универзитетот во Мастрихт, истакна: „Поголемиот дел од денот го поминуваме под вештачко осветлување, кое е со помал интензитет и има потесен спектар на светлина од природната светлина. Природната светлина е многу поефикасна во усогласувањето на нашиот биолошки часовник со околината. Прашањето е дали недостатокот на дневна светлина може да придонесе за развој на метаболички заболувања како што е дијабетес тип 2.“

Пошироки здравствени придобивки

Покрај можните придобивки за луѓето со дијабетес, природната светлина е важна и за општото ментално и физичко здравје. Според Healthline, изложеноста на дневна светлина го стимулира производството на витамин Д, кој помага во одржувањето на коскената маса и го намалува ризикот од срцеви заболувања, зголемување на телесната тежина и некои видови рак. Исто така, може да помогне во спречувањето на сезонска депресија, а престојот на отворено често поттикнува вежбање.

Како можете да добиете поголема изложеност на природна светлина?

Healthline препорачува неколку едноставни трикови. Ако работите од дома, корисно е да користите огледала и рефлектирачки површини за да помогнете во дифузија на сончевата светлина низ вашиот простор. Металните декоративни предмети имаат сличен ефект. Исто така, препорачливо е редовно да ги кревате ролетните и да ги отворате завесите.

Кога не е можно да внесете повеќе светлина во вашиот простор, се препорачува да излегувате надвор секогаш кога е можно, како на пример наутро или за време на паузата за ручек. Вежбањето надвор или барем во близина на прозорец, како и користењето терапевтски светлосни ламби, исто така може да помогне.

фото: freepik

Извор: Курир