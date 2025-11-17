Зоран Пејиќ Пеја откри зошто бракот со Злата Петровиќ им се распадна

Водителот Зоран Пејиќ Пеја откри дека неговиот брак со Злата Петровиќ се распаднал поради нејзиното неверство.

Пеја, кој сега ужива во љубовта со пејачка помлада од него 14 години, призна дека Злата сакала да ѝ даде втора шанса на нивната врска, но тој одбил.



– Кога дознав дека Злата има друг маж, во тој момент ја заклучив целата моја љубов во фиока каде што чував само тага. По шест месеци, таа дојде и ме праша: „Дали мислиш на нас?“ – изјави тој за Блиц, додавајќи:

– Ја прашав зошто мисли дека треба да се смириме, а таа рече: „Затоа што се сакаме“. Тука грешеше. Никогаш не го кажав ова, но ако таа речеше „поради нашиот син“ во тоа време, ќе се согласев да се смириме. На 20 декември дознав дека сум болен и дека морам да направам три бајпаси. Операцијата беше многу тешка за мене. Потоа, наместо лав, станав мачка. Во тој момент, таа виде дека сум ранлив и сакаше да раскинеме.