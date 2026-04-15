Златни детали, сè блеска со луксуз: Катарина Живковиќ го покажа станот

Пејачката Катарина Живковиќ, откако победи во реалното шоу „Фарма“ и освои награда од 100.000 евра, го оствари својот сон и купи стан.

Имотот од 70 квадратни метри се наоѓа во мирен, затскриен дел од градот, а Катарина постојано нагласува дека она што најмногу ѝ се допаѓа е што речиси и да нема чувство дека си во Белград.

Во една прилика, таа се фотографираше во дневната соба, седејќи на висока полица полна со бројни книги, фотографии и сувенири од патувањето.

– Го регистрирав станот на мое име и конечно се регистрирав на мојата адреса. Се наоѓа на границата помеѓу Нов Белград и Земун. Долго време живеам во Белград, но не е исто кога си станар и кога имаш нешто свое – рече Катарина, која неодамна го покажа луксузниот гардеробер во станот каде што живее со Небојша Стојковиќ Стојкет.

Каќа Живковиќ сега направи неколку селфиња во својата луксузна вила, а во најновите објави можете да видите простран брачен кревет, додека ѕидовите на собата се украсени во елегантни златни нијанси.

Нејзината слика на ѕидот исто така привлекува внимание, а таа носеше фустан во истите нијанси, кроен со реси кои ја следат линијата на нејзиното тело.

