Злата Петровиќ шокира со неочекувано признание: „Ги изневерував по петпати на ден“

Зоран Пејиќ Пеja неодамна призна дека неговата поранешна сопруга, Злата Петровиќ, го изневерила за време на бракот.

Оваа изјава предизвика голема бура, а Злата сега без двоумење ја коментираше изјавата на добро познатиот водител и зборуваше за наводните измами.

– Го изневерив петпати на ден, и него и Хасан. Верувајте ми, јас сум толку вредна жена што постигнувам сè. Откако го кажа тоа, го повикав, а потоа ми рече: „Го кажав погрешно, ја употребив таа реченица на погрешно место“ – рече пејачката, а потоа додаде:

– Се шегувам, секако – додаде Злата, која потоа се осврна на синот на Јован Пејиќ, кој ја продолжи врската со Ена Чолиќ по напуштањето на реалното шоу.

– Мојата снаа е одлична, ги испратив вчера, отидоа во Шпанија. Досега сè е одлично, се надевам дека така ќе остане. Се сложуваме многу добро, како да ја изгубив некаде и повторно ја најдов, ништо поубаво од тоа. Кога снаата е добра, тогаш и свекрвата мора да биде добра. Со другата снаа, од мојот син Мики, никогаш не се погледнавме. Ја врамив фотографијата на Ена. Имав албум од деца и други снаи. Кога дојде на забавата и виде дека ја врамив нејзината фотографија, ме праша: „О, каде ја најде оваа слика?“ – рече Петровиќ.

Таа се осврна и на одлуката на нејзиниот постар син Мики Дудиќ да се венча по напуштањето на Задруга 9 Елита.

– Ќе даде Бог , што е поубаво од тоа да се биде среќен и радосен. Би сакала и тоа да биде ново, бидејќи сакам ова малку време што останува да му помогнам и на Јован. Би сакала да има бебе – истакна пејачката.

– Нашето семејство има приказна дека секоја снаа што доаѓа во семејството веќе има дете, јас го имав Мики, а и Ена има син – изјави Злата.

фото:Instagram printscreen/zlatapetrovic_fan