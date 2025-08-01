Ѕирнете во луксузниот стан на Сања Вучиќ – Големиот гардеробер воодушевува, на ова би и завидувала секоја жена

Младата музичка ѕвезда Сања Вучиќ го уредила станот по свој вкус , а сега им се пофали на своите обожаватели со огромниот простор што го издвоила само за облека, обувки и додатоци.

Таа на својот Инстаграм профил покажа гардеробер кој зафаќа цела соба. Пејачката се сними додека седи на подот, додека јасно се гледа дека во позадина е нејзината колекција работи, вредни неколку илјади евра.

Потоа таа покажа како изгледа целата соба, и беше очигледно дека најмногу ѝ се допаѓаат крем тоновите, каква боја беше мебелот, особено во собата каде што беше нејзиниот гардеробер, кој очигледно беше нејзиниот омилен агол.

Foto: print Screen/Instagram