Жика Јакшиќ во солзи за најтешкиот период: „Се плашев навечер, должев 100 илјади евра“

Водителот Жика Јакшиќ поминал низ многу работи во својот живот, а во еден период се соочил со големи финансиски проблеми.

Имено, Жика рекол дека по разводот се задолжил, и до ден денес се сеќава на притисокот што го трпел поради одговорноста што ја чувствувал кон своето семејство.

– Не паднав на нула, паднав под нула, тоа беше во рок од осум, девет месеци. Пред тоа, го имам бендот „Ритам срца“, свириме, сè е одлично, живееме во Штутгарт, мојот мал син Андрија има пет години, требаше да оди на училиште, жена ми има своја работа, таа ја напушта својата работа, јас го оставам сето тоа, се качувам горе… Поминуваат девет месеци, повеќе не сум во брак во Штутгарт, мојот оркестар е распуштен и должам 100.000 евра, а дотогаш никогаш не сум должел никому ни динар. Тоа беше таков товар за мене, особено затоа што долгот не беше на мое име, туку на име на жена ми во тоа време. Барот беше насочен кон неа затоа што има германско државјанство, инаку е од нашиот регион – рече Жика.

Тој откри дека банката ја „бркала“ неговата поранешна сопруга.

– Детето на сега разведени родители, притисокот, банката ја брка, а јас сум одговорен. Имаше раскол меѓу нас, тоа веќе беше сериозен хаос. Паѓаш во темнина, а потоа е многу тешко да се најде начин да се излезе од него – вели Јакшиќ, и призна дека чувствувал и страв:

– Се сеќавам, легнувам ноќе, чувствувам стравови, тоа се стравови од постоење, од неизвесна иднина, од некоја неизвесност – тоа е еднакво на болка. Имав фази каде што се распаѓав одвнатре, не можев да верувам дека ова ми се случува. Немав многу пред тоа, но имав успешен живот, среќен, и одеднаш го снема, целиот твој свет се руши. Зад секој дожд има сонце, но зад секое сонце неизбежно доаѓа дожд. Но таков е животот, тоа се периоди, барем мојот живот никогаш не бил рамен – призна низ солзи.

Јакшиќ рече дека еден пријател му позајмил пари и така успеал да се извлече од сè.

– Открив дека сум здрав, сè уште можев да се насмевнам и потоа научив да правам разлика помеѓу тага и очај. Направив план, сакав да ѝ помогнам на сопругата, имам и дете, мојот стар кум ми испрати 20.000, па мојот пријател од Швајцарија, Томас, ми помогна со уште 20.000. Еден наш познаник тогаш му рече: „Томас, позајми му 20.000 евра, бендот се распаѓа, којзнае кога ќе ти врати“, а тој одговори: „Не мора да ми врати, верувам дека ако некогаш може, ќе ми врати“. Секако дека му го вратив, фала му на Бога, дури по четири години, но го вратив. Никогаш нема да го заборавам тоа – рече Жика низ солзи во емисијата „Што сум јас за тебе и кој сум јас за себе“.

