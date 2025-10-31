Жика Јакшиќ покажа како закрепнува по мозочниот удар

Водителот Жика Јакшиќ, кој неодамна доживеа мозочен удар, покажува исклучителна волја и посветеност на закрепнувањето.

Авторот на емисијата „Никогаш не е доцна“ е снимен во центар за рехабилитација додека вредно изведува физички вежби, кои се клучни за подобрување на моторните функции, силата и рамнотежата.

За време на вежбите за сила на рацете, Жика цело време имаше насмевка на лицето, а неговите следбеници го поддржуваа со пораки: „Честитки, продолжи понатаму“.

Да ве потсетиме дека Жика неодамна откри сè за неговата здравствена состојба и како се натерал да оди во болница и да види во што е проблемот.

– Забележав дека не зборувам правилно, потоа се облеков, не паничев. Го повикав возачот кој ме однесе во Клиничката болница Бежанијска коса, веднаш утврдија дека станува збор за мозочен удар. Потоа ме однесоа во болницата Свети Сава, специјализирана за вакви болести. Кога стигнав таму, имаше илјада лекари околу мене.

Ме примија. Ме започнаа со терапија, почнаа со разредување на крвта, скенирање на главата, илјада чуда – рече тој.

Во тешките моменти, му требаше мотивација, а еве како се справуваше со тоа.

– Кога во животот ќе се појават вакви деликатни ситуации, јас сум многу смирен и пристапувам рационално. Ми кажаа на третиот или четвртиот ден дека мојот мозок не е особено оштетен. Дека имам нешто мало што е видливо длабоко во мозокот, но дека ќе помине. Предвидоа дека ќе се опоравам, но сега, никој не знае колку време ќе трае тоа закрепнување. Предвидоа два или три месеци за целосно закрепнување. За мене беше важно крајниот резултат да биде целосно закрепнување. Потоа трпеливо одев на логопеди и физиотерапија секој ден, ден по ден. Два месеци подоцна, повторно бев на нозе – истакна Жика за Гранд.

foto: Printscreen Instagram/zika.jaksic