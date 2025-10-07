Жежок машки стриптиз за добра ноќ, влажни сништа и плакнење очи: Ана Стојанова сопствената возбуда ја сподели со јавноста 

Дали работата, уживањето или спој од двете, ја однесе фитнес инструкторката Ана Стојанова кон соседството на север и главниот град Белград, не знаеме, но дека и тоа како си поминала одлично, е повеќе од евидентно.

Приказ за се’ ова е нејзината најнова објава, односно објави од фотографии и видеа кои стојат на профилот на атрактивната фитнес инструкторка и водач на армијата следбенички кои се нејзиниот примарен професионален фокус.

Овој пат својата бурна и доста возбудлива вечер беше „зачинета“ од старт со ултра секси стајлиг од кожен корсет ала Мадона во спој со џинс, а вечерта продолжи на место каде што еуфоријата пулсира до точка на вриење.

Изборот падна на стриптиз клуб за жени, каде простор за посилните половини немаше, освен оној главниот на сцена кој танцуваше на „Please Mr. Jailor“ од филмот „Cry baby“ со Џони Деп, а Ана како гостинка го сними овој жежок перформанс и ги почести следбеничките на Инста токму пред полноќ.

Машки стриптиз за плакнење очи, изнудување воздишки и разгорување на фантазијата со хормони до плафон.

Секси, диво, опасно, брутално жешко од танцовата стриптиз точка на мускулестиот стриптизер кој ги хипнотизираше дамите, оние непосредно, а и сите кои за добра ноќ го погледнаа видеото кое беше потенцијален тригер за влажни сништа.

Оние кои не ја поглднаа комплетната објава, го пропуштија стриптизот кој беше попставен втор по ред после фотографијата на Ана на која пак предничеше бујното деколте.

Ана сепак остави простор за „плакнење очи“ и за припадниците на посилниот пол од нејзините обожаватели на социјалната мрежа, па балансот некако да биде барем во делумна рамнотежа за она што следеше …

фото:Instagram printscreen/annstojanova