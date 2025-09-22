Жешко издание: Сања Маринковиќ покажа каква долна облека носи

Водителката Сања Маринковиќ важи за дама со добар стил, и е некој што е секогаш одмерен и софистициран.

Таа е многу активна на Инстаграм, а сега ги изненади своите следбеници со провокативна фотографија.

Имено, Сања ги фотографирала своите нозе во свилени шорцеви со црна чипка, а се фотографирала и себеси во ова издание во фризерски салон.

Инаку, Сања еднаш ја откри тајната на добриот изглед.

– Сакам правилна исхрана и јадам сè помалку месо. Слушав некои помудри луѓе од мене, а претежно јадам сурова храна. Всушност не јадам ништо (се смее). Мислам дека пред 15 години нарачав главно јадење во ресторан, воопшто не го правам тоа, не нарачувам и не јадам главни јадења, претпочитам да нарачам мало предјадење. И тоа не е жртва, уживам во тоа, најдов систем што ми одговара. Тренирам, не јадам ништо наутро, пијам само сок, потоа кафе и околу 13 часот јадам храна за прв пат – откри водителката и призна дека целосно исфрлила голем број намирници од својата исхрана.

foto: Printscreen/sanjamarinkovicoffical/instagram