Женскиот оргазам повеќе не е табу: Вистината што долго време беше потисната

Од заблудата дека жените не уживаат доволно во него, до научни докази за неговите моќни придобивки.

Со векови, задоволството на жените во интимните врски било маргинализирано, игнорирано или свесно потиснато. Во општествата каде што сексуалноста се гледала низ призмата на репродукцијата, машкиот оргазам бил целта, додека женскиот оргазам често се сметал за неважен или дури и непостоечки. Таквиот наратив оставил длабок белег – генерации жени пораснале без јасно разбирање на сопствените тела и нивното право на задоволство, а во исто време го зајакнуваат заблудата дека мажите природно уживаат повеќе.

Сепак, современите истражувања јасно покажуваат дека женскиот оргазам не е само прашање на задоволство, туку е и важен фактор за целокупното здравје. За време на оргазмот, се ослободуваат хормони како што се окситоцин и ендорфини, кои го намалуваат стресот, го подобруваат расположението и го зајакнуваат чувството на поврзаност со вашиот партнер. Редовните оргазми можат да придонесат за подобар сон, посилен имунитет, па дури и ублажување на болката, вклучително и менструалните грчеви.

Покрај физичките придобивки, постои и психолошки аспект кој често се занемарува. Жените кои се во контакт со сопственото задоволство имаат поголема самодоверба, ги комуницираат своите потреби поотворено и градат подобри односи. Во оваа смисла, оргазмот станува повеќе од еден момент – тој е потврда за слобода, безбедност и меѓусебна доверба.

Проблемот се јавува кога дури и денес, и покрај повеќе информации достапни од кога било, се одржуваат старите обрасци на однесување. Фокусот на машкото задоволство е сè уште доминантен во многу врски, додека женското задоволство се зема здраво за готово или се остава на случајност. Поради оваа причина, отворената дискусија за потребите, желбите и очекувањата станува клучна за здрава и исполнета интимна врска.

Разбивањето на овој долгогодишен мит не е само прашање на интимност – туку е прашање на еднаквост. Кога женското задоволство се смета за подеднакво важно, целата динамика на врската се менува. Интимноста тогаш престанува да биде еднострана и станува простор во кој двете страни активно учествуваат, уживаат и се развиваат заедно.

