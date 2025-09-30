Жена од султана, без гаќички – Тијана Ем позира во жешка облека и не се грижи за коментарите

Пејачката Тијана Милентијевиќ привлече големо внимание со својата најнова објава на Инстаграм.

„Жена од султана“ редовно ги почастува своите следбеници на социјалните мрежи со жешки објави, особено откако ослабе 12 килограми и ја врати својата витка линија.

Пејачката позираше за фотографија во долг, елегантен беж фустан кој совршено го следи нејзиниот облик на тело, а сè подлабокиот отвор на половината ги остави многумина без зборови. Така, сите се прашуваа дали Тијана носи долна облека под провокативниот фустан.

Тијана повторно успеа да предизвика многу реакции со својот стил, а неодамна коментарите за нејзината тежина и стилот на облекување навистина ја изнервираа.

„Оној што им угодува на луѓето сè уште не е роден. Кога се облекувам провокативно, има еден куп коментари, кога се облекувам скромно, има коментари: „Како некоја старица, но има 25 години“ итн. Значи, апсолутно не е добро. Кога се дебелеам од здравствени причини, има еден куп коментари, никој не прашува каков проблем имам, кога слабеам, ми го блокираат Инстаграм од пораки: „Како ослабе?“ Дај совет!“. Искрено не знам што да кажам, не е фер“, напиша Тијана.

Foto: Printscreen/Instagram/tijanamilentijevic.official