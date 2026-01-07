„Заслужено опуштање“: Ирена Спировска после планинарење оди на посебно место (фото)

ТВ водителката Ирена Спировска секојдневно е пред камерите и рефлекторите, а телевизиската работа бара високи потпетици шминка и не толку комфорна облека.

Ирена важи за една од најзгодните водителки на нејзините години, а совршениот изглед главно се должи на физичката активност.

Таа е вистински љубител на природата и често пати за неа бегството на планините е едно од омилените активности.

Сепак водителката откри дека после планина оди на уникатна услуга за нега на стапалата во салон за убавина, а од незаменливата уживателна рекреација, дефинитивно се чувствува повеќе од фантастично.

Таа овој пат на социјалната мрежа на следбениците им сними и видео, а во описот напиша:

„Заслужено опуштање после планинарење ….“

Ирена покажа дека точно знае за каков третман да се одлучи и моментално да ужива во разгалување после планинарење.

фото: printscreen/instаgram