Зарина Првасевда со кадифена магија во Македонската филхармонија

Овој пат, Првасевда на сцената ќе се искачи во исклучително елитно музичко друштво. За првпат во Скопје ќе настапат двајца врвни уметници од Турција – фретлес гитарскиот мајстор Џенк Ердоган, еден од најпочитуваните виртуози на инструментот во светски рамки, и мултиинструменталистот и перкусионист Ахмет Алан, познат по својата префинета техника и сценска харизма. Во музичката приказна ќе внесат свој печат и македонските уметници Андреа Мирчевска и Тони Арслан, чија креативност ќе ја надополни кадифената атмосфера на вечерта.

„Со огромна чест ви најавувам дека ова предновогодишно патување нема да го чекорам сама. Со моите драги соработници и гости ќе создадеме концерт поинаков од сè досега – кадифено топол, длабок и исполнет со онаа тивка магија што само музиката знае да ја донесе“, изјави пејачката.

Влезниците за концертот се веќе достапни преку продажната мрежа на drugastrana.mk, а интересот, според организаторите, расте од ден во ден. Публиката ја очекува вечер која ветува автентично, емотивно и уникатно музичко доживување на самиот праг на празничната сезона.