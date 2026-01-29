„За прв пат сум целосно трезен“: Дарко Лазиќ целосно го промени својот живот

Пејачот Дарко Лазиќ тврди дека не се напил ниту еден пијалок од последната сообраќајна несреќа и дека повеќе не вози, иако обожава да вози. Сообраќајната несреќа што ја доживеа Лазиќ во септември, враќајќи се од забава со сопругата Катарина, го наведе на радикални промени.

– Ангажирав личен возач, но обично сакам да возам… но очигледно не го правам тоа како што треба. Затоа само го одложувам. Јавно го кажувам тоа, имам личен возач и тоа е тоа – рече Дарко во емисијата со неговата колешка Цеца Ражнатовиќ.

Кога го прашале дали понекогаш може да се напие, но дека поентата не е да се опие, пејачот истакнал дека ни тоа повеќе не може.

– Не можам повеќе да пијам, затоа што пиев, пиев. Сега сум целосно стрејт, за прв пат во животот. Им дадов збор на сите, првенствено на себеси, и мислам дека ова е најпаметното нешто што треба да се направи. Веќе не е убаво, не функционира и немам простор за грешки. За мене, моите деца, мојата сопруга, мојата мајка, тоа е најважно – рекол пејачот.

Лазиќ има три деца од три различни врски: најстарата ќерка Лорена со Ана Севиќ, синот Алексеј со Марина Гагиќ и најмладата ќерка Срна, која ја имаше со сегашната сопруга Катарина. И покрај големото семејство, Дарко не ја крие својата амбиција да има уште поголемо. – Што се однесува до додавањето, би сакала што поскоро да имам едно, но тоа не е мое прашање, се прашува Катарина. Но, што се однесува до мене, сè уште можам да го направам тоа! – рече пејачката со насмевка. Да ве потсетиме дека екипата на Информер неодамна го фати пејачот Дарко Лазиќ на аеродромот.

Foto: Instagram printscreen/katarinalazic_24