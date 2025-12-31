За најубава новогодишна ноќ: Чоколадна торта по рецепт за почетници

Уживајте во новогодишната ноќ дома со чоколадна торта која е многу лесна за подготовка, а вкусот ги освојува сите.
Нема да ви одземе многу време ако го следите овој рецепт, а Новата година ќе биде повкусна од кога било.
Состојки:
– 110 гр брашно
– 100 гр шеќер + 2 лажици шеќер
– 3 јајца
– 100 гр чоколадо
– 300 мл павлака + шлаг
– 2 лажици какао
– 3 лажици растително масло
– 1 пакување ванила
– 100 мл вода
– 1,5 лажички прашок за пециво
– 1 лажичка инстант кафе
Подготовка:
Одделете ги жолчките од белките и матете ги со една третина од шеќерот додека не добиете цврста бела пена. Додадете растително масло во белките. Одделно измешајте го кафето и какаото со топла вода. Додадете ја таа смеса во изматените жолчки од јајца.
Измешајте ги сите суви состојки со остатокот од шеќерот. Додадете ги во жолчките и измешајте со какаото.
Изматете ја павлаката со преостанатиот шеќер и додадете ја во претходно подготвената смеса. Истурете во калап и печете околу 40 минути на 180 степени.
Кога тортата ќе се олади, извадете го од калапот и оставете го да отстои неколку часа.
Изматете го шлагот со 2 лажици шеќер и загрејте го малку на оган. Додадете го растопеното чоколадо во шлагот, мешајте ја смесата додека не стане густа и млака. Филувајте ја тортата и оставете ја во фрижидер неколку часа.
Извор: Курир
Фото: Freepik