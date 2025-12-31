За најубава новогодишна ноќ: Чоколадна торта по рецепт за почетници

Уживајте во новогодишната ноќ дома со чоколадна торта која е многу лесна за подготовка, а вкусот ги освојува сите.

Нема да ви одземе многу време ако го следите овој рецепт, а Новата година ќе биде повкусна од кога било.

Состојки:

– 110 гр брашно

– 100 гр шеќер + 2 лажици шеќер

– 3 јајца

– 100 гр чоколадо

– 300 мл павлака + шлаг

– 2 лажици какао

– 3 лажици растително масло

– 1 пакување ванила

– 100 мл вода

– 1,5 лажички прашок за пециво

– 1 лажичка инстант кафе

Подготовка:

Одделете ги жолчките од белките и матете ги со една третина од шеќерот додека не добиете цврста бела пена. Додадете растително масло во белките. Одделно измешајте го кафето и какаото со топла вода. Додадете ја таа смеса во изматените жолчки од јајца.

Измешајте ги сите суви состојки со остатокот од шеќерот. Додадете ги во жолчките и измешајте со какаото.

Изматете ја павлаката со преостанатиот шеќер и додадете ја во претходно подготвената смеса. Истурете во калап и печете околу 40 минути на 180 степени.

Кога тортата ќе се олади, извадете го од калапот и оставете го да отстои неколку часа.

Изматете го шлагот со 2 лажици шеќер и загрејте го малку на оган. Додадете го растопеното чоколадо во шлагот, мешајте ја смесата додека не стане густа и млака. Филувајте ја тортата и оставете ја во фрижидер неколку часа.

Извор: Курир

Фото: Freepik