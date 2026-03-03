„За да биде мој пријател, мора да спие со мене“ – Рада Манојловиќ ја шокираше јавноста

Пејачката Рада Манојловиќ неодамна се осврна на многу теми поврзани со мајчинството, смртта на мајката, па дури и на пријател. Пејачката беше во врска со Милан Станкови повеќе од една деценија, со кого остана во добри односи.

Рада уште на самиот почеток рече дека понекогаш не може да ги гледа своите интервјуа затоа што премногу се смее.

– Дури и некои од моите интервјуа што не можам да ги гледам, буквално се смешкам и се смешкам како луда, а потоа ги разбирам тие коментари „зошто уште толку се смее“ – призна Рада, која потоа зборуваше за нејзината најголема траума и смртта на нејзината мајка.

– Мајка ми почина кога беше на мои години. Имаше 39 години кога почина. Боже, колку е сè кратко. Ги има тие коментари „роди го тоа дете веќе“, затоа што имам 39 години. Па, чекај, ќе го чуваш ли – рече таа.

Таа, исто така, ги коментираше своите пријателства преку смеа.

– За некој да ми биде пријател, буквално мора да спие со мене (смеа). Мајка ми, така испадна. Не знам, немам решение – рече таа, а потоа се осврна и на врската со нејзиното поранешно момче Милан Станковиќ, кој исчезна од јавноста и целосно ѝ го промени животот.

– Милан е ист како мене. Морам да кажам дека бев упорна да останеме пријатели бидејќи тој може без – рече пејачката во емисијата „Без филтрира са Сара Миа“.

