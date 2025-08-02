„Време е да се знае“: Ана Бекута пет месеци по смртта на Саша Поповиќ за првпат го кажа ова

По три ипол години медиумска илегала, Ана Бекута се врати на музичката сцена и најави два концерта во Сава Центар на 6 и 7 септември за да одбележи 40 години од нејзината кариера.

Во ексклузивно интервју за Ало, Ана Бекута откри во што наоѓала утеха по смртта на нејзината мајка Милица и животниот партнер Милутин Мркоњиќ, но и за нејзиниот голем соработник Саша Поповиќ, кој почина на први март во Париз.

Ова е првата сезона на „Ѕвезде Гранда“ што започнува без Саша Поповиќ. Колку мислите дека ќе биде тешко да се продолжи тој формат без него?

– Саша учествуваше во натпреварот до крајот на февруари и беше таму. Тој не беше физички присутен, но за секоја од тие претстави составуваше парови и ги обликуваше претставите. Работеше до последниот здив. Верувам дека сите ние совладавме сè во врска со натпреварувањето. Има и други луѓе во продукцијата кои ќе работат на неговиот начин и ќе продолжат таму каде што застанал. Сигурно е дека ќе ни недостига, но верувам дека ќе се справиме. Имаме добар тим, имаме нова сценографија, некои нови правила и нова телевизија. Ќе емитуваме на нова телевизија. Значи, ќе биде многу интересно – рече Ана Бекута она што многумина не го кажаа.

фото:Instagram printscreen/anabekuta1