Враќање во иднината со Јован Јованов и Елвир Мекиќ

Јован Јованов и Елвир Мекиќ повторно ги споија своите гласови и енергија, 16 години откако ја
испеаја „Слаба точка“.
Музички позрели од претходно, а сепак со истата страст, тие ја снимија песната „Адреналин“, која ќе биде вистински хит, а ќе почнете да си ја пеете и да играте во нејзин ритам уште на првото слушање.
Премиерата на песната е закажана за 01.11.2025 (сабота) во 15:00 часот.
И додека чекаме да го слушнеме најновото парче од Јован и Елвир, погледнете го тизерот и очекувајте добра нова музика… наскоро!
