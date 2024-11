Вонбрачната ќерка на Џеки Чен е бездомник: „Со мојата девојка спиеме под мост“ (фото)

Славниот актер Чеки Чен е во медиумски фокус откако неговата вонбрачна ќерка се изјасни дека нема никаква помош од него и дека е бездомник.

Тој и на 70 години е активен онаму каде е најдобар, снимаше и нов филм, а исто и самиот не може да верува дека ја гази осмата деценија од животот.

A recent photo of Jackie Chan, who is about to turn 70. pic.twitter.com/oCMYgqz4QY

— Emir Han (@RealEmirHan) March 14, 2024