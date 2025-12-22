Водителката Сања Маринковиќ откри која и била примарна окупација во детството, а од тоа време воопшто неатрактивна

Водителката Сања Маринковиќ во емисијата „Из профила“ со Весна Милановиќ зборуваше за своето детство и за занимањето пред да влезе во водителските води.

Родена во Белград, таа секогаш била горда на своето потекло и на своите родители кои ја поддржувале и ја воделе по вистинскиот пат во согласност со нејзините желби.

– Јас сум дете од Белград, мајка ми е Земунка, баба ми инаку далматинка, другата баба ми е исто така од Белград. Тато дипломирал на Геодетскиот универзитет, по професија е геодет. Тој е млад човек од Бановиот рид. Значи сите се од тука, јас сум трета генерација – откри водителката во емисијата „Из профила“.

Сања откри и што правела како девојче, што воопшто не било популарно кога растела.

– Мајка ми беше балерина и водителка, а јас бев и балерина… Во тие времиња на комунизам, воопшто не беше популарно да се занимава со балет, сите танцуваа фолклор. Во мојот клас, сите девојки танцуваа фолклор, само јас танцував балет. Секогаш беше нешто како „види оваа оди на балет“. Потоа, кога дојде време да се игра оро, за среќа татко ми ме научии покрај сè… – гордо истакна Сања.

фото:Instagram printscreen/sanjamarinkovicofficial