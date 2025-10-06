Водителката Леа Киш во исчекување: „Едвај чекам да станам баба“

Летото донесе посебна радост во семејството на познатата водителка Леа Киш, нејзината ќерка Сара го кажа судбоносното „да“ и влезе во брачните води.

Леа Киш постојано нагласуваше колку е горда на својата наследничка и колку е среќна за нејзината одлука.

Таа откри дека сега едвај чека да стане и баба, и дека со нетрпение ги очекува новите животни радости што иднината ги подготвува за неа и нејзиното семејство.

– Среќна сум што се оствари како сопруга, се омажи ова лето, едвај чекам да се оствари како мајка, а јас како баба – неодамна изјави Леа за Гранд.

Таа се осврна и на нејзината напорна работа и посветеност за градење успешна кариера.

– Сара е дете кое пораснало на телевизија, сакам да се шегувам дека била на малите екрани дури и во стомакот. Телевизијата е нејзин втор дом. Завршила режија, има диплома по режија, но го започнала патот на новинарството и радиодифузијата, талентот и генот, тоа се пренесува, па затоа сум многу горда. Се радувам на нејзиниот успех и на новата сезона, која ќе биде сосема поинаква – заклучи таа.

