Водителката Деа Ѓурѓевиќ објави среќна вест- најубавото за неа допрва следи

Утрово, Јована Максимовиќ ја водеше Утринската програма на Пинк телевизија наместо нејзината колешка Дea Ѓурѓевиќ, која објави дека е бремена. Заедно со Сарап, таа им посака добро утро на гледачите, а потоа јавно ѝ се обрати на Деа.

Имено, Јована Максимовиќ го коментираше крајот на 2025 година, а оптимистички зборуваше за следната 2026 година, која ќе ѝ донесе нова година на нејзината колешка.

– Деа Ѓурѓевиќ веќе донесе подарок на целата Пинк телевизија, вака ја поздравуваме и честитаме – рекоа тие.

Јована им се претстави на гледачите како водителка на Утринската програма на Пинк во 2023 година.

фото:Instagram printscreen/deadjurdjevic_official/Pink TV